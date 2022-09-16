Taha Akgül’ün altın madalyasını Dünya Güreş Birliği (UWW) Yönetim Kurulu Üyesi Rodika Maria Yakşi verirken, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ise altın kemerini taktı.

31 yaşındaki güreşçi, 2014 ve 2015 yıllarından sonra üçüncü kez dünya şampiyonu oldu.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nın yedinci gününde erkekler serbest stil 125 kilo finalinde milli güreşçi Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 6-2 galip ayrılan Akgül, altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde milli güreşçi Taha Akgül, Moğol Lkhagvagerel Munkhtur’u yenerek altın madalya kazandı. Akgül kariyerinde 3. kez dünya şampiyonu oldu.

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