Tunceli’de Cumhuriyet’in 100. kutlamaları çerçevesinde Tağar Çayı kıyısında düzenlenen etkinlikler görsel şölen oluşturdu.

Cumhuriyet’in 100. yılı ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de gün boyu kutlandı. Bu çerçevede Çemişgezek Kaymakamlığının himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen Tağar Çayı kenarında düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran öğrenci ve vatandaşlar, bando takımının ve hoparlörden çalan marşlara eşlik etti. Ardından Tağar Çayı kıyısında etkinlikler düzenlendi. Alev topundan hazırlanan 100 Yıl yazısı ve Atatürk silueti ve bayrak, Tağar Çayı ortasındaki adacıkta görsel şölen oluşturdu. Havai fişek gösterisiyle birlikte gökyüzüne yüzlerce dilek fenerleri bırakıldı.

Tağar Çayı’nda cumhuriyet coşkusu yaşadıklarını belirten Simge Naz Sinem adlı vatandaş, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bize bu anları yaşatan ekiplere çok teşekkür ederiz. Çok sevinçliyiz" dedi.