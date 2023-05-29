Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda 3 tır, tarım işçilerini taşıyan servis ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, otoyolun Gaziantep-Nurdağı istikameti yaklaşık 4 saat trafiğe kapandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Gaziantep-Nurdağı bölümünün 65. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan 27 ABT 474 plakalı tıra arkadan gelen 2 tır, bir hafif ticari araç ve tarım işçilerini taşıyan servis çarptı. Kazada ortalık savaş alanına dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonucu tarım işçilerini taşıyan serviste bulunan Maruf Bozkan ve Mustafa Türkmen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otoyol 4saat trafiğe tamamen kapandı

Feci kaza sonrası otoyolun Gaziantep-Nurdağı istikameti yaklaşık 4 saat trafiğe tamamen kapandı. Otoyol kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açılırken, kilometrelerce araç kuyruğu dikkat çekti.