Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Asbaşkan Arif Alpkılıç ve Genel Sekreter Satılmış Atmaca, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine gitti.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Asbaşkan Arif Alpkılıç ve Genel Sekreter Satılmış Atmaca, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine gitti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Adıyaman, Elazığ ve Malatya’daki depremden etkilenen sporcuları ve antrenörleri ziyaret ederek, yanlarında olduklarını söyledi. Çintimar, devletin her daim yanlarında olduğunu ve sürekli destek vereceklerini de sözlerine ekledi. Başkan Çintimar, ayrıca iş ve işlemlerini takip edeceklerini belirtip, psikolojik destek de sağlayacaklarını açıkladı.