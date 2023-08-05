Erzurum’un Aşkale ilçesi tarihinde ilk kez ulusal anlamda önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar Sezonu Grup Birinciliği müsabakaları Aşkale İlçe Spor Salonu’nda yapıldı.

Erzurum’un yanı sıra Trabzon, Erzincan, Giresun, Bayburt, Ardadan, Tokat, Ordu, Rize ve Artvin olmak üzere 10 ilden 150’ye yakın kız ve erkek sporcunun katılımıyla yapılan müsabakalar üç gün sürdü.20 dolayında hakemin görev yaptığı karşılaşmalarda Erzurum hem kızlarda hem erkeklerde Çeyrek finale yükseldi.

Kızlar şampiyon erkekler üçüncü

Aşkale’de yapılan ve büyük bir ilgi gören ANALİG Taekwondo Grup Birinciliğinde Erzurum ferdi olarak üç altın, 5 gümüş 4’te bronz madalya kazandı. Antrenörler Arif Budak, Rahmi Ak ve Ömer Budancamanak nezaretinde tatamiye çıkan Erzurumlu taekwondoncular Takım sıralamasında kızlarda birinci olurken, erkeklerde üçüncü oldu. Dadaşlar tatamiden çifte turla ayrıldı. Kızlarda Erzurum birinci olurken, Rize ikinci, Ordu üçüncü, Trabzon dördüncü, Artvin beşinci, Tokat altıncı olarak çeyrek final bileti aldılar. Erkeklerde ise Ordu birinci olurken, Giresun ikinci, Erzurum üçüncü, Bayburt dördüncü, Tokat altıncı, Erzincan yedinci sırada yer alarak çeyrek finale yükseldiler.

Gacır: Başarılı bir ev sahipliği yaptık

Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şuayip Gacır yaptı. Gacır, katılan illere teşekkür ederek, “İlçemizde ilk defa düzenlemiş olduğumuz ve on ilin iştirak ettiği Taekwondo Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakaları sona erdi. Emeği geçen desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. İlk kez ev sahipliğini yaptığımız ulusal bir organizasyonu başarı ile tamamlamanın ve sporcuları kendi illerine en güzel şekilde uğurlamanın mutluluğunu yaşadık” dedi.