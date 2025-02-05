Afyonkarahisar’da düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar ve Erkekler Taekwondo Müsabakaları, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda büyük bir heyecanla tamamlandı. Birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olan müsabakalarda, sporcular hünerlerini sergileyerek dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakaların ardından düzenlenen madalya töreninde, başarılı sporcular ödüllerine kavuştu. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim ederek, gösterdikleri üstün performanstan dolayı tebrik etti.