Erzurum’da düzenlenen Okul Sporları Taekwondo müsabakaları nefes kesti.

Erzurum’da düzenlenen Okul Sporları Taekwondo müsabakaları nefes kesti.

Erzurum Palandöken Kapalı Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda öğrenciler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Öğrenciler minderde veliler ise türünde ter döktü.

Sabah seansında Genç Bayanlar ile başlayan turnuva öğleden sonra Genç Erkeklerin Taekwondo maçları ile devam etti. Turnuvada dereceye giren sporculara madalyalar verilirken 1. olan öğrenciler Erzincan’da ki okullar arası grup müsabakalarında oynamaya hak kazandı.