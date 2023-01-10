Taekwondo il şampiyonası, 110 sporcunun katılımıyla Elazığ’da başladı.

Taekwondo il şampiyonası, 110 sporcunun katılımıyla Elazığ’da başladı.

Okul sporları faaliyet programında yer alan Teakwondo Yıldızlar Gençler il şampiyonası müsabakaları 110 sporcunun katılımı ile Yakup Kılıç Spor Salonunda başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Okul sporları faaliyet takviminde yer alan Taekwondo Yıldızlar Gençler il şampiyonası müsabakaları çerçevesinde Taekwondo Yıldızlar Gençler müsabakaları başlamıştır. Müsabakalar da mücadele eden sporcularımıza başarılar dileriz’’ denildi.