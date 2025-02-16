Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seda Genç, İzmir’de de üretimine başlanan şeker otunun (stevia) normal çay şekerine göre 300 kat daha tatlı olmasına karşı, sıfır kalori içermesi, kan şekeri seviyelerinde ani yükselmelere sebebiyet vermemesi ve doğal kökenli olması nedeniyle şekere bir alternatif olduğunu söyledi.

Stevia (şeker otu) Paraguay ve Brezilya’da tatlandırıcı, tedavi edici özellikleri nedeniyle kullanılıyor. Türkiye’de ilk kez 2009 yılında Antalya’da üretilmeye başlanan stevianın içerdiği steviosid maddesi, vücuttaki tat duyuları tarafından normal şekerin 250-300 katı daha şekerli olarak algılanıyor. Bir tutamı bile bir litre çayı tatlandırmaya yetiyor. Kalori değeri sıfır olan bu bitkinin diyet, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kabızlık, depresyon ve asabiyete karşı olumlu etkileri var. Araştırmalar, stevianın hipertansiyon tedavisinde ve Tip 2 diyabetin yönetiminde faydalı olabileceğini gösteriyor.

Stevianın, anti-enflamatuar özellikleri ve bağırsak sağlığını destekleme potansiyeli olduğunu da aktaran Prof. Dr. Seda Genç, "Türkiye’de pek çok şehirde şeker otu üretimi yapılmaya başladı. Diğer tatlandırıcılarla karıştırılmadan tüketildiğinde stevia kalori içermez, bu da onu kilo vermek isteyenler ve şekere alternatif arayanlar için değerli bir seçenek haline getirir" ifadelerine yer verdi.

"Hem tatlı hem sağlıklı"

Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seda Genç günümüzde tatlandırıcıların çoğunlukla sentetik olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Tatlandırıcılar günümüzde çoğunlukla sentetik. Şeker otu ise sıfır kaloriye sahip, doğal kökenli ve bitki bazlı. Hem sağlıklı yapısı hem de tatlılık sağlayan özellikleri ile son yıllarda sentetik tatlandırıcılara çok iyi alternatif oldu. Normal çay şekerine göre 300 kat daha tatlı. Sıfır kalori içermesi ve kan şekeri seviyelerinde ani yükselmelere sebebiyet vermemesi ek avantajlarıdır. Diyabet hastalarına önerilen bir tatlandırıcıdır. Toksik olmadığı, lif içeriğinin yüksek olduğu, nörolojik ve böbrekle ilgili yan etkileri olmadığı literatürde rapor edilmiştir."