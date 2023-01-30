Perakende zinciri A101, Şef Somer Sivrioğlu tarafından A101 ürünleriyle özel olarak hazırlanan tadım menüsü ve workshop etkinliğinde, sosyal medyadaki ünlü içerik üreticilerini ağırladı.

Perakende zinciri A101, Şef Somer Sivrioğlu tarafından A101 ürünleriyle özel olarak hazırlanan tadım menüsü ve workshop etkinliğinde, sosyal medyadaki ünlü içerik üreticilerini ağırladı.

A101 ve Şef Somer Sivrioğlu iş birliği kapsamında düzenlenen etkinlikte, A101 ürünleriyle özel olarak hazırlanan menü tadımı ve workshop etkinliği organize edildi. Somer Şef’in sunumuyla, ünlü şefin kendi restoranı olan Efendy’de düzenlenen workshop, 24 Ocak’ta gerçekleştirildi.

Markanın sosyal medyada iş birliği yaptığı isimlerin de katıldığı buluşmaya; Burak Altındağ, Bengi Kurtcebe, İdil Yazar, Berat Çokal (Mösyö Şokola), Ümit Karalar gibi ünlü isimler katılırken, Somer Şef davetlilere kendi elleriyle hazırladığı humusu sunarak özel bir tadım deneyimi yaşattı.

Marka için özel olarak üretilen ürünlerin, kalitesi ve çeşitliliği sayesinde şefler tarafından da güvenilerek tercih edildiğinin altını çizen ve kendisinin de severek A101 ürünlerini kullandığını aktaran Somer Şef, A101 tarafından üretilen ürünlerin %101 arkasındayım ifadesini kullandı.

A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç’in markayı temsilen davetlileri ağırladığı etkinlikte, Somer Şef’in A101 ürünleriyle hazırlamış olduğu yemeğin püf noktaları ve farklı uygulamaları üzerine de bilgiler verildi.

Bilgiç, ’’Marka olarak ürünlerimizin kalitesinin her zaman %101 arkasında olduk. Kalite, çeşit ve fiyatlarımızın mutfağın ustaları tarafından da tasdik edilmesi bizi ayrıca mutlu ediyor’’ dedi.