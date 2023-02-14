Aksaray’da 500 yıldır dimdik ayakta duran ve 2020 yılında duvarlarındaki küçük çatlaklarından dolayı tadilata giren Eskil ilçesi Ulu Cami’nde depremin ardından duvarlarındaki çatlaklıkların genişlediği görüldü.

Aksaray’da 500 yıldır dimdik ayakta duran ve 2020 yılında duvarlarındaki küçük çatlaklarından dolayı tadilata giren Eskil ilçesi Ulu Cami’nde depremin ardından duvarlarındaki çatlaklıkların genişlediği görüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan 2 ayrı deprem Aksaray’da da hissedilirken oluşturduğu etkiler zamanla ortaya çıkıyor. Aksaray’a bağlı Eskil ilçesinde bulunan Ulu Cami depremden etkilenen yapılardan birisi oldu. Caminin duvarlarında meydana gelen bazı çatlaklıklar nedeniyle 28 Ekim 2020 tarihinde ibadete kapatılan cami, tadilatın başlamasını beklerken Kahramanmaraş depremiyle birlikte hasar daha da yüksek seviyelere çıktı. Caminin iç ve dış duvarında, zemininde ve tavanında derin yarıkların oluştuğu gözlemlenirken bir süredir ibadete kapalı olan caminin tadilat işlemlerinin aksamasından dolayı yıkılmasından endişe ediliyor. Ulu Caminin Selçuklu mimarisine ait çok önemli bir eser olduğunu belirten Eskil İmam Hatip Lisesi Kurucu Müdürü Yahya Kemal Güdendede, “Eskil Ulu Cami bizim tarihi özellikleri olan, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde altından pınar akan tarihi yapı, güzel bir mescit diye bahsettiği yapıdır. Selçuklu mimarisidir. Ama yıllardır kapalı, bizde inşallah restorasyon yapılacak, cami ibadete açılacak diye bekliyorduk. Şu son Kahramanmaraş depreminden sonra camideki yarıklar biraz daha açılmış. Bayağı bâriz hale gelmiş. İnşallah zayi olmadan restorasyonu yapılırsa Eskil’imiz tarihi bir eser kazanmış olur. Bu şekilde tarihi mimarisi olan bir eserimizi kaybetmeyelim diye bir gayret var” diye konuştu.

Cami cemaatlerinden Cevdet Yalvaç ise, “Bizim bu camimiz 3 yıldır kapalı duruyor. 3 sene önce yarıldı hele şu depremden bu tarafa yarıklar büyümeye başladı. Bir an önce camimizin tadilatının bitirilip, ibadete açılması gerekiyor” dedi.