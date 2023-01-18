Ankara’da tadilattaki bir mağazada, kaynak makinesinden savrulan kıvılcımlarım yalıtım malzemelerini tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevlerin mağazanın çatısını tamamen sardığı yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Ankara’da tadilattaki bir mağazada, kaynak makinesinden savrulan kıvılcımlarım yalıtım malzemelerini tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevlerin mağazanın çatısını tamamen sardığı yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yangın, Yenimahalle ilçesi Ergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan iki katlı bir halı mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tadilattaki mağazanın çatısında çalışan işçilerin kaynak makinasından çıkan kıvılcımlar yalıtım malzemelerini tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevlerin çatının her yerine sıçraması sonucu çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, güvenliğin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar ve devasa alevler çevredekilerin büyük korku yaşamasına neden oldu.

“Hurdaları kaynak makinasıyla parçalarken ateş çıkmış”

Olayın tanıklarından Mehmet Taşkan, “Dükkanımın yanında halı fuarı var. Tadilat yapımından dolayı hurdaları kaynak makinasıyla parçalarken ateş çıkmış. O ateş de etrafa sıçrayınca yangın çıkmış. Yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri geldi. Şu anda tehlikeli bir durum yok. Halılar yansaydı bulunduğumuz taraflara doğru sıçrayabilirdi” ifadelerine yer verdi.