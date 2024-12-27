Çorum Belediyesi tarafından tadilat çalışmaları tamamlanan Hz.Ömer Cami yeniden ibadete açıldı. Cuma namazının ardından cami önünde dua ve açılış töreni gerçekleştirildi.

Üçtutlar Mahallesi’nde bulunan Hz. Ömer Cami, Çorum Belediyesi ve Çorum Müftülüğü tarafından bakım ve onarımdan geçirildi. Caminin yeniden ibadete açılması nedeniyle cuma namazının ardından tören düzenlendi. Törene, Vali Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak bir sorumluluk olarak gördükleri bir çalışmayı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Aşgın, “Kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde, ahenkle şehrimizin ihtiyacı olan, hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri samimiyet, gayret ve tevazu ile yerine getiriyoruz. Sokaklarımızda, caddelerimizde ulaşımdan üst yapı yatırımlarına, alt yapıdan yeşil alan çalışmalarına kadar her alanda çalışmalarımıza aşkla devam ediyoruz. Bunların yanında şehrimizdeki ibadethanelerle ilgili çalışmalarımıza da aksatmadan devam ediyoruz. Tüm mahallelerimizdeki camilerin, ibadethanelerin, mescitlerin temizliğini yapıyoruz. İbadethanelerle ilgili çalışmalarımıza sadece temizlik yapmaktan ibaret değil. Camilerimizin temizlik dışında ihtiyaç duyulan tamirat bakım onarım işlerini de yapıyoruz. Camilerimizin çevre temizliği, çevre düzenlemesi, yeşil alanlarıyla ilgili peyzaj ve güzelleştirme çalışmalarını da yapıyoruz. İl müftülüğümüzün, cami cemaatimizin taleplerini yerine getiriyoruz. Bu çalışmamızdan biri de Hazreti Ömer camimizde yaptığımız çalışma. Hazreti Ömer camimizin önemli ihtiyaçları vardı. Camimizin duvarlarında boya ve sıva hasarları vardı. Su yalıtımıyla ilgili sorunları vardı. Burada da zemin drenajı olmadığı için sorun giderilememiş ve camimizde sıkıntıya neden oluyordu. Cephede ayrıca ısı yalıtımı yoktu. Tüm cami çevresinin 100 metre uzunluğunda drenajı ve çevre tretuarını yeniden yaptık. Cephe kusurları onarıldı ve temizlendi. Sonrasında camimizin tüm çevresine su yalıtımını yaptık. 100 metre uzunluğunda zemin suyu drenajını yaptık. Cephelerin tümünde taş yünüyle ısı yalıtımı yaptık. Yapılan ısı yalıtımı alanı 800 metrekaredir. Pencere etraflarına ve köşelere söveler yapıldı. Duvar etekleri seramik kaplandı. Yağmur iniş boruları yenilendi. Bahçe duvarları komple boyandı. Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından peyzaj düzenlemesi yapıldı. Fen işleri Müdürlüğü tarafından sert zeminler yenilendi. 45 gün gibi kısa bir sürede 2 milyon 150 bin TL’lik bir maliyetle camimizin ihtiyacı olan çalışmaları tamamladık” dedi.

İl Müftü Vekili Yasin Baykal da Çorum Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Açılışta vatandaşlara pilav ve çorba ikram edildi.