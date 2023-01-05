Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Paşa Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’nde bulunan lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde tadilat yaptırmak isteyen Mehmet H. ile Ferit H., tezgahın üzerinde bulunan döner ocağını taşımak istedikleri esnada ayakları kaydı. Döner ocağı, Mehmet H. ile Ferit H.’nin üzerine düştü. Döner ocağının üzerinde birikmiş kızgın yağlar da üzerlerine dökülen iş yeri sahipleri yaralandı. Kızgın yağlar ikilinin vücudunda kısmi yanıklar oluşturdu. Sesleri duyan çevredeki esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lokantada tadilat yapmak isteyen iş yeri sahibi 2 kişinin üzerine taşıdıkları döner ocağı düştü.

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