DÜZCE (İHA) – 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasına yapılan tadilatlar çerçevesinde dış cephede devam işlemler binaya yuva yapan kuşlar sebebi ile durduruldu.

DÜZCE (İHA) – 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasına yapılan tadilatlar çerçevesinde dış cephede devam işlemler binaya yuva yapan kuşlar sebebi ile durduruldu.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün hizmet binasında yapılan tadilatlar, kuş yuvaları sebebi ile durduruldu. Dış cephe boyama işlemi esnasında hizmet binasında kuş yuvalarına dokunmayan ekipler, diğer bölgelerde ki yenileme çalışmalarına devam etti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu, “112 Acil Çağrı merkezimizin binasında geniş planda yalıtım, tadilat ve boya işleri yaptırıyoruz. Dış mekan boya işleri yaparken kuş yuvalarının henüz canlı barındırdığını fark ettik. İhalemizi gerçekleştiren Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği ve yüklenici firma ile yaptığımız görüşmelerde, içinde yavruların olduğu kuş yuvalarını yıkmaya gönlümüz razı olmadı. Yuvalardan kuşlar gittikten sonra yuvaların bulunduğu alanlardaki boyama işlemleri yapılacak. Burası adı üzerinde 112 Acil Çağrı merkezi. Bizler acil çağrıların karşılandığı yönlendirildiği sevk ve koordinasyonun yapıldığı belki de canlı hayatına ilk dokunuşun yapıldığı yer. Bulunduğumuz mekanda da diğer canlıların yaşam alanlarının olduğu için böyle bir uygulama gerçekleştirdik" dedi.