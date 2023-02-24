Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tadilat yapılan binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşlar ise söndürme çalışmalarını adeta film izler gibi izledi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tadilat yapılan binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşlar ise söndürme çalışmalarını adeta film izler gibi izledi.

Yangın, Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanı 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat halindeki binada, işçilerin yer aldığı bölümde henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanların görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Caddeden geçen vatandaşlar ise adeta film izler gibi ekiplerin söndürme çalışmalarını izlemesi dikkatlerden kaçmadı.