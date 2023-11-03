Antalya’da tadilat yüzünden çıkan tartışmada komşusunu ve bir kız çocuğunu tabanca ile ateş ederek yaralayan ve polis ekiplerine konteyner içerisinde uzun süre silah arattıran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Ulus Mahallesi 2103 Sokak üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre; sokak üzerinde tadilatı yapılan bir evden çıkan sesler üzerine Yılmaz S. ile karşı komşuları Ali Çağır F. ve babası Muhammet Muammer F. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Yılmaz S., yanında bulunan silahla ateş etmeye başladı. Olayda Ali Çağrı F. ve okuldan eve dönen Sinem U. (8) kurşunların isabet etmesiyle, Muhammet Muammer F. ise darp sonucu yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı, ardından ise Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası tarafların yakınları tartışmaya devam etti. Tartışmayı polis ekipleri araya girerek sonlandırdı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan Yılmaz S.’nin bulunması için araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada alınan ihbarda şahsın yakınlarda bulunan bir petshop içerisinde saklandığı öğrenildi.

Şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınınca olayda kullandığı silahı çöp kovasına attığını söyledi. Ekipler ellerine eldiven takarak uzun süre çöp konteyner içerisinde silahı aradı. 10 dakika süren aramada silah çıkmayınca şahıs silahı petshop içerisinde sakladığını itiraf etti. Ekipler şahsı gözaltı aracından indirerek silahı koyduğu yeri gösterdi. Silah polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, şahıs da polis merkezine götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralanan küçük kızın durumun ise iyi olduğu öğrenildi.