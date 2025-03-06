Yerli ve milli yazılımla geliştirilen Tacreocard’ın Türkiye pazarına giriş yaptığı duyuruldu.

TACER Grup bünyesinde faaliyet gösteren Tacer Perakende Tekstil Ltd. Şti. tarafından 2025 yılı itibarıyla piyasaya sürülen Tacreocard, Türkiye pazarına giriş yaptı. Firmanın kurumsal satış müdürü Onur Aydın, konuya ilişkin olarak, " Bireysel ve kurumsal müşterilerimize hizmet vereceğiz. Ülkemizin dört bir yanına ulaşarak geniş bir üye iş yeri ağı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Onur Aydın, "Başlangıç aşamasında, bireysel ve kurumsal müşterilerimizin sayesinde yaklaşık 1 milyon bireysel müşteriye ulaşarak önemli bir başarıya imza attık. 2025 yıl sonuna kadar hedefimiz yaklaşık 10 milyon bireysel kullanıcı ve iş hacmine ulaşmak. Sektördeki diğer kurumsal firmalarla iş birliği yaparak hedeflerimize daha hızlı ulaşmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tacreo’nun kurumsal ve bireysel kullanıcılar için sadakat ve ödül platformu olarak konumlandığını söyleyen Aydın, "Şirketler ve çalışanlar için çift taraflı kazanç sağlayan bu platform, kurumların maliyet ve zaman yönetimini optimize ederken, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmayı hedefliyor. Kurumlar için özel olarak tasarlanmış yönetim paneli ve dijital cüzdan aracılığıyla kurumlar ister toplu ister bireysel yüklemeler yapabilir, iş birimlerinin harcama davranışlarını analiz edebilir ve ödüllendirme geçmişini inceleyebilir. Detaylı raporlama özellikleri sayesinde, kurumlar finansal verimliliği artırırken operasyonel kolaylık ve maliyet avantajlarından da faydalanabilir" şeklinde konuştu.