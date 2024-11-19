Amasya’da 2 bin yıllık surların üstünde inşa edilmiş tarihi Yalıboyu Evleri şehrin ortasından geçen Yeşilırmak Nehri’ne tablo gibi yansıdı. Sonbahar aylarında durağanlaşan suya daha belirgin şekilde yansıyan kartpostallık manzara, turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları ile dağın eteklerinde inci gibi sıralanan Osmanlı döneminden kalma Yalıboyu Evleri’nin yaklaşık bir kilometre boyunca suya yansıdığı tablo gibi görüntüleri havadan dron kamerasıyla kaydedildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, “Amasya, sahip olduğu değerleriyle yılın her mevsiminde olduğu gibi sonbaharı yaşadığımız bu günlerde Yalıboyu Evleri’nin Yeşilırmak’a yansıyan silüeti ile izleyenlere tarifsiz görüntüler sunmaktadır” dedi.

“Misafirlerimizi Amasya’mızı keşfetmeye davet ediyorum”

Işıklandırma sistemiyle akşam masalsı bir görüntüye bürünen tarihi şehri 2024 yılının ilk 9 ayında müze ve ören yerlerini 12 bini yabancı turist olmak üzere 407 bin ziyaretçinin gezdiğini açıklayan Vali Bakan, “Yerli ve yabancı misafirlerimizi sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünüp kartpostallık görüntülerle unutulmaz hatıralar bırakan Amasya’mızı keşfetmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Şehrin görüntülerini sık sık sosyal medyada paylaşan Hasan Karadağ, “Her çektiğimiz videoda Amasya’ya daha aşık oluyoruz. Amasya’yı gören herkes zaten hayranlık duyuyor” şeklinde konuştu.

Tuncay Köksal ise “Tarihi evler Yeşilırmak’a tablo gibi yansımakta. Bu güzelliği herkes görmeli” ifadelerini kullandı.