Samsun’da tabiata zarar veren 7 kişiye toplam 2 milyon 424 bin TL idari para cezası yazıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 yılında tabiatı koruma, biyoçeşitliliğin önemi ve biyokaçakçılık faaliyetleri kapsamında 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden işlemler yapıldı.

Kanuna uymayan ve tabiata zarar veren 7 kişiye toplamda 2 milyon 424 bin TL idari para cezası kesildi. Kurum tarafından son 3 yılda ise aynı kanundan 22 kişiye kesilen idari para cezası da 5 milyon 280 bin TL oldu.

Öte yandan kurum tarafından 2024 yılında 454 adet kurum görüşünden 140 bin TL ÇED geliri elde edildi. Ayrıca geçen yıl 990 öğrenciye okullarda tabiat eğitimi verilerek çevre bilinci oluşturuldu.