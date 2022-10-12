Samsun sınırları arasında yer alan tabiat parklarını 2022 yılında bu zamana kadar 134 bine yakın kişi ziyaret etti.

Samsun sınırları arasında yer alan tabiat parklarını 2022 yılında bu zamana kadar 134 bine yakın kişi ziyaret etti.

Doğal güzellikleri ve tabiat parklarıyla doğa tutkunlarını kendine hayran bırakan Samsun’da vatandaşlar 2022 yılının ilk 9 ayında doğal miraslara yoğun ilgi gösterdi. Amazon Tabiat Parkı, Bayraktepe Tabiat Parkı, Sarıgazel Tabiat Parkı, Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı, Vezirsuyu Tabiat Parkı, Kızılırmak Uluslararası Sulak Alanı (RAMSAR) ve Ladik Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanını yılın ilk 9 ayında 133 bin 999 kişi gezdi.

Bu yıl içerisinde Amazon Tabiat Parkı’nı 5 bin 472 kişi, Bayraktepe Tabiat Parkı’nı 24 bin 108 kişi, Sarıgazel Tabiat Parkı’nı 15 bin 57 kişi, Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı’nı 39 bin 955 kişi, Vezirsuyu Tabiat Parkı’nı 22 bin 959 kişi, Kızılırmak Uluslararası Sulak Alanı’nı 24 bin 180 kişi ve Ladik Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı’nı 2 bin 268 kişi ziyaret etti. Bu tabiat harikalarından Bayraktepe, Sarıgazel Tabiat Parkı ile Kızılırmak Uluslararası Sulak Alanı’nı bu yıl gezen ziyaretçi sayısı, geçen yıl aynı tabiat parklarını gezen ziyaretçi sayılarını ilk 9 ayda geride bıraktı.