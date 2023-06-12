Muhteşem doğası ve manzarasıyla turistleri ve yöre halkının ilgisini gören Dülük Tabiat Parkı’nı bu hafta sonunda 40 bin kişi ziyaret etti. Rengarenk doğası, bol oksijeni ve serin havası nedeniyle Dülük Tabiat Parkı’na akın eden aileler, sevdikleriyle birlikte zaman geçirmenin keyfini sürdü.

Gaziantep’te doğası ve manzarasıyla her mevsimin vazgeçilmez adresi olan Dülük Tabiat Parkı, İl içinden ve il dışından çok sayıda misafire ev sahipliği yapıyor. Muhteşem güzelliğinin yanı sıra bol oksijenli bir ortamda tabiatın keyfini süren vatandaşlar, huzurlu bir hafta sonu geçirdi. Yanlarında getirdikleri kebapları pişirip yemenin ve doğal güzelliklerin tadını çıkaran vatandaşlar, fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Dülük Tabiat Parkı’nı ziyaret edenler, yeşilin ve ormanın yanı sıra çeşit çeşit renklerin süslediği Biyolojik Gölet ve Biyolojik Şelalenin etrafında dinlenme fırsatı da buldu.

Doğal park yetkilileri, deprem, sel gibi ağır doğal afetleri atlatan bölge insanın soğuk kış şartlarının ardından park ve piknik alanlarına akın ederek, stresini attığını kaydetti. Yetkililer, Cumartesi ve Pazar günlerinde parkı ziyaret eden sayısının 40 bin kişiyi aştığını da ifade etti

"İnternetten araştırdık, bulduk"

Dülük Tabiat Parkı’na ilişkin değerlendirmede bulunan Veli Özer, “Adana’dan geliyorum. Gaziantep’i, bu güzel şehri görmeye geldik. Dülük Tabiat Parkı’nın çok güzel olduğunu internetten araştırdık, bulduk ve buranın çok güzel bir yeri olarak keşfedelim, dedik. Güzel yerleri görmeye gelmiştik. Ama Gaziantep Türkiye’nin en iyi illerinden biri olarak belki birinci sıradadır. İşte buranın çok güzel bir yer olduğunu arkadaşlar, ailece gelerek görmek istedik. Böyle güzel yerleri bize sundukları için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Çok güzel bir piknik alanı bölgesi olmuş

Mustafa Keskin ise yaptığı değerlendirmede, “Hafta sonları piknik alanlarına geliyoruz. Sağ olsun Rıdvan Bey çok güzel bir piknik alanı bölgesi yapmış. Gelip her hafta çocuklarımızla güzel bir şekilde eğleniyoruz. Kebabımızı yapıyoruz. Çocuklarımızı eğlendiriyoruz. Parkta eğleniyoruz. Fotoğraflarımızı çektik, güzel alanlarda güzel bir şekilde sohbet, çay, muhabbet edip Gaziantep’in hafta sonu güzelliklerini yaşıyoruz. Çok teşekkür ederiz Rıdvan Bey’e ve görevli arkadaşlara. Ellerine sağlık. Çok güzel bir alan yapmışlar. Tertemiz bir alan, Allah kendinden ve bütün personel arkadaşlardan razı olsun” ifadelerini kaydetti.