Karabük’te, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Baklabostan Tabiat Parkı’na giden vatandaşlar, parkı çöplüğe çevirirken, alana yeteri kadar çöp konteyneri koyulmaması da tepki çekti.

Merkeze bağlı Başköy köyü sınırları içerisinde bulunan 37 hektarlık Baklabostan Tabiat Parkı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince çok sayıda vatandaşın uğrak yeri oldu. Parkı kullanan vatandaşlar, çöplerini etrafa atarken, alan çöplüğe dönüştü. Vatandaşların, çöplerini etrafa atması büyük teki çekerken, çöpler başka çevreci vatandaşlar ve dernekler tarafından temizlendi. 9 günlük tatil süresince ve yaz mevsimi boyunca yoğun ziyaretçi ağırlayan tabiat parkına yeterli sayıda çöp konteyneri konulmaması ve önlem alınmaması da tepki çekti.

2017 yılında Tabiat Parkı olarak tescillenen Baklabostan, tamamen ormanlık bir alanda yer alıyor. Parkın içerisinde Baklabostan Deresi, Baklabostan Şelalesi yer alırken, Kazdağı Göknarı, Karaçam, Meşe türleri, Doğu kayını gibi ağaç türleri, kızılcık, kuşburnu, maki elemanları çalı grubunda yer alıyor.