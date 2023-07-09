Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan ve yapılaşmaya açılmamış nadir yerlerden olan tabiat alanına giren kepçe ve hızarlar doğaseverlerin tepkisini çekti. Henüz kim tarafından gönderildiği belli olmayan kepçe ve hızarlarla yapılan temizlik çalışmalarının tahribata yol açtığını ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Bu çalışmaları kimler yaptırıyor ve izinlerini kimler veriyor bilmiyoruz ama yapılan tahribatların incelenmesi ve tabiatın korunması için gerekli yerlere müracaat edeceğiz” dedi.

Doğal güzellikleriyle bir çok yaban hayatının ve endemik bitkilerin sığınağı olan Aydın’ın Didim ilçesinde “temizlik” adı altında yapılan çalışmalar doğaseverlerin tepkisini çekti. Didim’de yapılaşmaya açılmamış olan ve Tavşanburnu Tabiat Parkı ile Taşburun Balıkçı Limanı arasındaki ağaçlık alanlarda yapılan çalışmalarda tabiatın zarar gördüğünü ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, kepçe ve hızarların kimler tarafından gönderildiğini tespit edemediklerini ancak yapılan çalışmaların doğaya zarar verdiğini belirterek yetkililere seslendi.

Henüz tahribata uğramamış ve birçok endemik bitki ve yaşlı ağaçlara ev sahipliği yapan bölgenin dikkatsizce tahrip edildiğini vurgulayan Sürücü, yaşanan duruma “Bu nasıl temizlik böyle?” diyerek tepki gösterdi.

“Kıyılarda yeşil bir ot dahi kalmadığını gördük”

Didim kıyılarının kumul bitkileri açısından zengin bir bölge olduğunu ifade eden Sürücü; “Uzunca bir süredir Didim’in yapılaşmaya açılmamış ve henüz tahribata uğramamış kıyılarında izlemeler yapmaktayız. Her mevsim farklı bitkilerin görüldüğü Didim kıyıları, kumul bitkileri açısından da çok zengin türlere ev sahipliği yapmaktadır. Akdeniz’e özgü keçi boynuzu, delice zeytin, defne, kızılçam ve birçok ağaçla birlikte, nadir türlerden kum zambakları ve farklı bitki türlerinin yanı sıra, eskiden beri Türklerde kutsal sayılan Akdeniz iklim kuşağının yangına en dirençli ağaç türü olan ardıçlar, Didim kıyılarının doğal zenginlikleri arasındadır. Taşburun Limanı’ndan başlayarak, Tekağaç Feneri’ne kadar uzayan kıyılarda içlerinde asırlara meydan okuyan ardıçların bulunduğu görülmektedir. Tabiat Parkı olması dolayısıyla koruma altında bulunan Tavşanburnu ve çevresindeki kıyılarda yoğunlaştıkları görülmektedir. Bugün Tavşanburnu Tabiat Parkı ile Taşburun Balıkçı Limanı arasındaki ağaçlık alanlarda hızla yapılan bir çalışmanın olduğu gördük. Bu çalışmaların 1 haftadır devam ettiğini öğrendik. Çevredeki vatandaşlar tarafından kamyonlarca ağacın kesilerek taşındığı söylendi. Biz oradayken ağaçların odun haline getirilerek traktör römorklarına yüklendiği, bir yandan da kepçelerle doğal dokunun tahrip edildiği gördük. Ağaçları odun haline getiren şahıslara sorduğumuzda, kendilerinin bu işi şirketleri adına yaptıklarını ve bu alanı temizlediklerini söyledi. Kepçelerin temizlik adına yaptığı çalışmalar sonucunda kıyılarda yeşil bir ot dahi kalmadığını gördük. İçlerinde birçok ağaç türleriyle birlikte bu kıyılara özgü ardıçların da kesildiği, hatta daha yeni filizlenmeye başlayan ardıçların tahrip edildiğini gördük. Planlanmış koruma tedbirleri alınarak sadece insanların yaya olarak yürüyebileceği patikaların olması gereken yerde, araç yollarının açıldığı ve kepçelerin çalıştığını üzülerek izledik” dedi.

“Tek bir ağacı bile feda etmemeliyiz”

Tahribata yol açan çalışmaların incelenmesi için yetkililere seslenen Sürücü; “Tavşanburnu Tabiat Parkı’nın hemen yanı başında ve etki alanında bulunan kıyılardaki temizlik adıyla yapılan çalışmalar niçin yapılmaktadır? Kıyılarda temizlik adıyla yapılan çalışmalardan önce, buradaki ağaç ve bitki türlerinin özellikleri ve içlerinde endemik ve nadir türlerin olup-olmadığı ve alanın ekolojik hassasiyetleri konusunda bilimsel bir inceleme yapılmış mıdır? Başında hiçbir uzman ve teknik bir yetkili olmadan, hiçbir bitkiyi ve ağacı tanımayan kepçe operatörü ve elinde hızarla ağaç kesen kişilerin inisiyatifinde yapılan çalışmalar doğru mudur? Bu alanın korunması ve korumaya uyumlu bir şekilde kullanılması için bir planlama yapılması daha doğru olmaz mıydı? Bu çalışmaları kimler yaptırıyor ve izinlerini kimler veriyor bilmiyoruz. Onlara bir ardıç ağacının nasıl meydana geldiğini okumalarını tavsiye ediyoruz. İklim değişikliğinin etkilerinin daha da arttığı günümüzde, ormanlarımızı ve yeşil dokularımızı korumalı hatta artırılmasına yönelik çalışmalar yapmalı ve tek bir ağacı bile feda etmemeliyiz. Didim kıyılarında bulunan tüm ardıç ağaçlarının kayıt altına alınarak kesilmelerinin engellenmesi için Orman İşletme Müdürlüğü’ne, Tavşanburnu Tabiat Parkı’nın etki alanında olması nedeniyle de yapılan tahribatların incelenmesi ve kum zambaklarının korunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü’ne müracaat edeceğiz” şeklinde konuştu.