Aydın’ın Efeler ilçesinde karayolları ekipleri tarafından kesilen ağaçların dalları yürüyüş yolundan uzun süredir alınmazken, bölgedeki karayolu tabelasında yazan "Karayolumuzu temiz tutalım" ibaresiyle tezat oluşturuyor. Sabah spora giden vatandaşlar ve yayalar, yürüyüş yolu kapalı olması nedeniyle karayolunun ortasında yürümek zorunda kalıyor.

Ocak ayının başında Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, Aydın-İncirliova karayolu üzerindeki ağaçların bir bölümünü budadı. Yaklaşık bir hafta budama işlemi sürdü. Ekipler, budadıkları ağaçların dallarını yürüyüş yoluna bıraktı. Karayoluna düşen ağaçlar alınıp yürüyüş yoluna atıldı. Ocak ayının sonuna gelinmesine rağmen budanan ağaçların dalları yürüyüş yolundan alınmadı.

‘Karayolumuzu temiz tutalım’ yazılı tabelasın bulunduğu bölgede böyle bir olayın yaşanması ise düşündürdü. Özellikle o bölgede özel okullar ve düğün salonlarının yoğunlukta olması, okula giden öğrenciler, öğretmenler, veliler ve düğüne giden vatandaşların karayolunda yürümek zorunda kalması trafiği tehlikeye düşürüyor. Düzenli spor yapan vatandaşlar da yürüyüş yolunun kapalı olmasından dolayı rahatsız olduklarını ifade ederlerken, karayolları ekiplerinin bir an önce yürüyüş yoluna atılan dalların kaldırılmasını talep ediyor.