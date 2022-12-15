Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Çankaya’nın cenazesi otopsi için Evliya Çelebi eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yerde kanlar içinde yatan kişinin 55 yaşındaki Mehmet Çankaya olduğunu belirledi.

Edinilen bilgiye göre, jandarmaya bir kişinin hareketsiz vaziyette yerde yattığı ihbarı yapıldı.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Aslıhanlar köyünde bir kişi tabancayla başından vurularak öldürüldü.

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