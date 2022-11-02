Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan C. (21) tabancasını temizlediği esnada silahın ateş almasıyla karnından vuruldu. Yaralanan Ramazan C., kanlar içinde üst kat komşusuna giderek yardım istedi. Komşusunun ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ramazan C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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