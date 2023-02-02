TOKAT (İHA) – Tokat’ta bir iş yerinin giriş kapısı önündeki boşluğa tabanca gizleyen şahıs önce güvenlik kameralarına sonrada polis ekiplerine yakalandı.

TOKAT (İHA) – Tokat’ta bir iş yerinin giriş kapısı önündeki boşluğa tabanca gizleyen şahıs önce güvenlik kameralarına sonrada polis ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay; Behzat Bulvarında bulunan bir işyeri önünde meydana geldi. Bir şahsın gece saatlerinde iş yerinin önündeki kaldırımla bina arasında kalan boşluğa bir şeyler gizlediğini fark eden esnaf durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş ekipleri ihbar üzerine söz konusu yerde inceleme yaptı. Ekipler tarafından bulunan tabanca muhafaza altına alındı. Güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen şahıs gözaltına alındı. 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan ifadesi alınan kişi serbest bırakıldı. Ruhsatız olduğu öğrenilen tabanca ise incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.