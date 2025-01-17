Eskişehir’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu silah ve kesici aletler ele geçirildi, 8 şüpheliye işlem uygulandı.

Lise öğrencileri çevre dostu çalışmaları yerinde inceledi Lise öğrencileri çevre dostu çalışmaları yerinde inceledi

Polisin halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürdüğü güvenlik çalışmaları sürüyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamaya göre, 9-15 Ocak tarihlerinde Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunu kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; 5 adet ruhsatsız tabanca, 60 adet fişek, 5 adet bıçak ve 1 adet pala ele geçirildi. Bu doğrultuda gerçekleşen 8 olayda 8 şüpheliye işlem uygulandı.

Kaynak: iha