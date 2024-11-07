Hızlı servis restoran zinciri işletmecisi TAB Gıda, 2024 yılı dokuz aylık döneminde gösterdiği performansla dikkat çekti. Şirketin sistem genelindeki satışları hem kendi işletmeleri hem de franchise restoranları dâhil olmak üzere, 30,1 milyar TL’ye ulaşarak geçen yıla göre yüzde 64 oranında bir artış kaydetti.

Sektörün önde gelen markalarını bünyesinde barındıran TAB Gıda, dokuz aylık dönemde yıllık bazda reel gelir artışı sağlarken marjlarını beklentilerin üzerine taşıdı. Şirketin toplam hasılatı 22,9 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK’ü geçen yıla kıyasla 4,9 milyar TL’ye yükselerek yüzde 4 oranında reel artış gösterdi.

Şirketin finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren TAB Gıda Co-CEO’su Özgür Çetinkaya, "2024 yılının dokuz aylık döneminde sistem genelindeki gelirlerimiz yüzde 64 artarak 30,1 milyar TL’ye ulaştı. Bu güçlü performansla birlikte, şirket olarak gelirlerimizi ve FAVÖK’ümüzü reel olarak artırdık. FAVÖK marjımız hem üçüncü çeyrek bazında hem de dokuz aylık dönemde beklentilerin üzerinde artarak, üçüncü çeyrekte 1,3 puanlık yükselişle yüzde 23,1 seviyesine ulaştı. Bu sonuçlar, müşteri ve kalite odaklı verimli operasyonlarımızın olumlu etkisini gösteriyor. 2024 yılının ilk dokuz ayında, toplam varlıklarımızı reel olarak yüzde 10 oranında artırarak bilançomuzu güçlendirdik. Öz kaynaklarımızda da yüzde 11 oranında bir büyüme sağladık. Güçlü nakit pozisyonumuz sayesinde bilançomuzun dayanıklılığını artırdık. Bilançomuzda herhangi bir döviz borcu da bulunmuyor. Yatırımlarımıza devam ederek 76’sı üçüncü çeyrekte olmak üzere dokuz aylık dönemde toplam 182 yeni restoran açtık ve restoran sayımızı 1.781’e yükselttik. Bu da ortalamada her iş günü yeni bir restoran açtığımızı göstermektedir. Üçüncü çeyrek itibarıyla franchise restoranlarımızın portföyümüzdeki payı yüzde 45’e ulaştı. Kendi işletmelerimiz ve franchise lokasyonlarımız arasında dengeli bir model oluşturmaya devam ediyoruz. Bu model, satışlarımıza ve kârlılığımıza katkıda bulunurken, pazar payımızı güçlendirmede de kritik bir rol oynuyor."

Şirketin büyümesinde dijital dönüşümün önemli bir rol aldığını belirten Çetinkaya, bu sayede operasyonel verimliliklerini de artırdıklarını vurguladı. Çetinkaya, "Teknolojik yeniliklerle desteklenen adımlarımız sayesinde, restoranlarımızda müşterilerimize daha konforlu alan oluşturuyor, deneyimlerini iyileştiriyoruz. Dijitalleşme konusundaki kararlılığımız, operasyonel verimliliğimizi artırma hedeflerimize katkı sağlayarak, marjlarımızın iyileşmesine destek oluyor. Üçüncü çeyrek itibarıyla restoranlarımızda toplam 1.120 self-servis sipariş ekranı kurarak geleneksel sipariş yöntemlerini, yüksek teknoloji ile değiştirmeye devam ettik. Böylece müşterilerimizin kendi siparişlerini vermelerini sağlayarak daha hızlı ve kolay bir sipariş deneyimi sunuyoruz. Aynı zamanda bu dönemde evlere servis siparişlerindeki çalışmalarımız sayesinde de güçlü sonuçlar elde etmeye devam ettik. Dokuz aylık dönemde paket servis siparişlerinde yüzde 11 artışla 35.2 milyon fiş sayısına ulaştık. Dijitalleşmeye odaklanmamız sayesinde, dijital satışlarımız toplam satışlarımızın yüzde 30’undan fazlasını oluşturuyor" dedi.

Büyüme stratejileri doğrultusunda restoran renovasyonlarına da hız kazandırdıklarını aktaran Çetinkaya, "2024 hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Pazar konumumuzu güçlendirirken, operasyonel verimliliğimizi en üst düzeye çıkarmaya ve sürdürülebilir, kârlı büyümeye odaklanmaya devam ediyoruz. Tüm paydaşlarımıza; franchisee’larımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza güven ve desteklerinden dolayı içten teşekkürlerimizi sunarız. Ortak çabalarımız, vizyonumuzu daha ileri taşımamıza ve birlikte başarıya ulaşmamıza olanak sağlıyor" şeklinde konuştu.