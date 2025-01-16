TEKNOFEST ilklere imza atmaya devam ediyor. TEKNOFEST 2025’in yeniliklerini anlatan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, “İstanbul’da 50’den fazla teknoloji yarışmasını düzenleyeceğiz. Kıbrıs’ta da 7 teknoloji yarışması düzenleyeceğiz. Bu yıl ilk defa ilkokul öğrencilerimizin kendi aralarında yarışabilecekleri uluslararası bilim çocuk yarışması açtık. TEKNOFEST yarışmacılarımızın projelerinin girişime dönüştürmeleri için onların yanındayız. Donanım ayağında faaliyet gösteren girişimlerimize yatırım desteği sağlamak için T3 Vakfı olarak girişim sermayesi yatırım fonu kurduk” dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğüne düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul’da düzenlenecek. 7’den 70’e bir çok insanı savunma sanayi alanında yapılan yerli ve milli ürünlerle buluşturan festival ilklere imza atmaya devam ediyor. TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen yarışmalar gençlerin vizyonlarını genişletip geleceğe yön veriyor. Milyonlarca teknoloji meraklısını bir araya getiren TEKNOFEST yarışmaları, bu yıl İstanbul’da 51 ana kategori ve 117 alt kategoride gerçekleştirilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise, 7 kategoride yapılacak. Bu yıl ilk defa sadece ilkokul öğrencilerinin kendi aralarında yarışabilecekleri Uluslararası Bilim Çocuk Yarışması gerçekleşecek.

İstanbul’da yapılacak olan TEKNOFEST 2025 yarışmalarına Marmara Bölgesi ev sahipliği yapacak. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da TEKNOFEST 2025 hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, “2018’de TEKNOFEST’i ilk düzenlediğimizde de ana hedeflerimizden birisi toplumun tüm kesimlerinde bilim ve teknolojiyi yaygınlaştırmak bir anlam da da toplumsal seferberlikle zihinsel dönüşüme öncülük edebilmekti. Öğrenilmiş çaresizliği yıkmaktı. Ana hedeflerimizden birisi bunu da yapmanın en güzel yolu gençlere teknolojiyi, bilimi sevdirmek aşılamak ve bu alanda çalışmalar yapmalarına öncülük etmekti. Bu gençlerin ürettiği projeler var. Projelerin dönüştüğü girişimler var. Bunlar da bizim ana hedeflerimizden birisiydi. Her sene özellikle TEKNOFEST’in hem etkinlik alanı itibariyle faaliyetler itibariyle hem de teknoloji yarışmaları alanında yeniliklere açık bir şekilde festivalimizi daha iyi bir noktaya taşımaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’da 50’den fazla teknoloji yarışmasını düzenleyeceğiz”

İstanbul TEKNOFEST’te 50’den fazla yarışma düzenleneceğini belirten Hıdır, “TEKNOFEST’deki yarışmalarımız da farklı eğitim seviyelerinden başvurular alıyoruz. İlkokul öğrencisi de başvuru yapabiliyor doktora seviyesi de mezun girişim seviyesi de başvuru yapabiliyor. Her yarışmamızda belli alt eğitim seviyeleri bulunmakta. Bu yıl hem Kıbrıs için hem de İstanbul için yarışma duyurularımıza yarışma çağrılarımıza çıktık. İnşallah Kıbrıs’ta Ocak sonuna kadar, İstanbul ayağında da şimdilik 20 Şubat’a kadar başvurular devam ediyor olacak. İstanbul’da 50’den fazla teknoloji yarışmasını düzenleyeceğiz. Kıbrıs’ta da 7 teknoloji yarışması düzenleyeceğiz. Nasıl başvuru yapacaklarını uçtan uca erişebilecekleri bir web sitemiz mevcut. Orayı detaylı bir şekilde inceleyerek hem yarışmalar hem de süreçler hakkında bilgi almalarını tavsiye ederim” dedi.

“İlkokul öğrencilerimizin kendi aralarında yarışabilecekleri uluslararası bilim çocuk yarışması açtık”

Yarışmalar hakkında bilgiler veren Hıdır, “ Üniversite ve üzerine açık olan yarışmalarımız var. Hyperloop gibi bir yarışmamız için üniversite ve üzeri eğitim seviyesinde olmanız gerekiyor. Ancak eğitim teknolojileri alanında bir yarışmamıza başvuracaksınız burada ilkokul, ortaokul, lise, üniversite 4 ayrı kategori mevcut. Eğitim seviyesine uygun olan başvuru gerçekleştirebilirler. Burada her yarışmamız ilkokul öğrencilerine açık değil veya her yarışma ortaokul öğrencisine açık değil. Ama ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin katılabileceği oldukça önemli güzel yarışmalarımız var. Bu yıl ilk defa ilkokul öğrencilerimizin kendi aralarında yarışabilecekleri uluslararası bilim çocuk yarışması açtık. Onlar daha önce ortaokuldaki abi ve ablalarıyla beraber yarışıyorlardı. Şimdi tamamen ilkokul seviyesindeki kardeşlerimizin yarışabilecekleri özel bir kategori açıktık. Ortaokul öğrencilerimiz Eğitim Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, İnsanlık Yararına Teknoloji, Engelsiz Yaşam Teknolojileri gibi bu yarışmalarımıza gerçekleştirebilirler. Üniversite öğrencileri için çok daha geniş. Roket, İnsansız Hava Aracı, Sualtı Sistemleri, Deniz Aracı, Çip Tasarım, Yapay Zekanın farklı alanlarında bir çok yarışma hem lise hem de üniversite öğrencilerine açık” diye konuştu.

Yarışmaya katılıp birinci olan öğrenciler için neler yapıldığından söz eden Hıdır şöyle konuştu:

“Şampiyonluk ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ellerinden alıyor. Her yıl 2018’den 2024 kadar Azerbaycan dahil 10 farklı TEKNOFEST gerçekleştirdik. Kendisi 10 TEKNOFEST’e de katılarak orada şampiyonlarımızın birinci olan ekiplerimizin ödüllerini kendi ellerinden taktim ettiler. TEKNOFEST’i kurgularken ki ilk hedeflerimizden birisi burada gelişen teknolojiler çocuklarımızın yaptığı projelerin önemli girişimlere dönüşmesi. Ülkemizin katma değeri yüksek ürünlere dönüşebilmesiydi. Bizler bu kapsamda nasıl ki Baykar’ın hikayesi bir anlamda küçük bir atölyede bir insansız hava aracı geliştiren TEKNOFEST takımı gibi başlayıp şimdi sınıfında dünyanın en iyi İHA ve SİHA’larını geliştiren önemli bir markaya bir şirkete dönüştüyse bizler de TEKNOFEST’te yarışan gençlerin bu çalışma ve projeleri aynı başarı elde edebilsin istiyoruz. Bu sadece Baykar’la sınırlı kalmasın. Ülkemizin yüz akı diyebileceğimiz havacılıktan, sivil teknolojilere, yapay zekadan finansal, çevre gibi bir çok alana dahil olan yayılan yeni girişimler teknolojiler geliştirsinler istiyoruz.”

Finansal anlamda da destekler sağlandığını belirten Hıdır, “T3 girişim merkezimiz çatısı altında onlara yön verecek onlara eğitim anlamında finansal anlamda destekleyecek programlar düzenliyoruz. Bunlardan biri TEKNOFEST girişim programı. TEKNOFEST girişim programına take off veya TEKNOFEST’te yarışmış finale kalmış başvurularını gerçekleştirebilirler. Girişim programımız çerçevesinde biz 800 bin TL’ye kadar yatırım desteği sağlayacağız. Eğitimler, sektörel işbirlikleri gibi noktalara da onların yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

“TEKNOFEST yarışmacılarımızın yanındayız”

TEKNOFEST yarışmacılarının projelerini girişime dönüştürmesi için yanında olduklarını vurgulayan Elvan Kuzucuk Hıdır, “ T3 Vakfı olarak girişim sermayesi yatırım fonu kurduk. Burada da asıl amacımız aslında biraz daha TEKNOFEST odağındaki projeler geliştiren özellikle donanım ayağında faaliyet gösteren girişimlerimize yatırım desteği sağlamak. Bu yıl take off da 1 milyon dolar toplamda yatırım açıkladık. Bunun 750 bin dolarını T3 girişim sermayesi yatırım fonu çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Bizler T3 Vakfı olarak hem eğitim ayağında hem finansal anlamda TEKNOFEST yarışmacılarımızın projelerinin girişime dönüştürmeleri için onların yanındayız. Biz onlara yön vermesek de onların edinmiş oldukları TEKNOFEST başarıları çünkü TEKNOFEST’in hem ulusal hem de uluslararası anlamda artık bir marka değeri var. Bu marka değeri çerçevesinde orada yer almaları orada proje geliştirmeleri ve birinci olmaları aslında onların başarılarının en büyük göstergeleri oluyor. Dışarıdan bir gözde o başarıyla birlikte onların hem işe giriş süreçlerinde hem de diğer farklı alanlarındaki çalışmalarında öncü rol oynuyor” dedi.

“TEKNOFEST’in teknoloji yarışmaları dünya tekellerine karşı bir itirazın dışa vurumu”

TEKNOFEST’in hayal ettiklerinin çok daha ötesine gittiğini belirten Hıdır, "Çünkü insanlarımızın, halkımızın gençlerimizin bu anlamda bir ihtiyacını karşılamış oldu. Geriye dönüp baktığımızda yaptığımız anlamlı işlerden başından geliyor. İyi ki bu işi yapmışız. İyi ki T3 Vakfıyla yolumuz kesişmiş ve TEKNOFEST’te de bir fil işin içerisinde bulunup bu çalışmalara katkı sağlamışız diyoruz. Elbette burada tek aslında konu üniversite öğrencisi, lise öğrencisinin gelişimi gelişi veya dönüşümü değil. Esasen 7’den 77’ye en küçük çocuktan en büyük amcalarımdan dedelerimize ninelerimize kadar bir zihinsel dönüşümün gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Özellikle TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarını ben tanımlarken dünya tekellerine karşı bir itirazın dışa vurumu olarak konumlandırıyorum ve söylüyorum. Burada dünyanın şuan ki geldiği durumda özellikle teknoloji ayağında geldiği duruma baktığımızda belli başlı firmaların şirketlerin söz sahibi olabildikleri sosyal adaletin yok olduğu bir düzenden bahsediyoruz. Biz TEKNOFEST’le bu düzeni daha adil dünyanın daha merhametli ve sosyal adaleti sağlayan bir düzene dönüştürecek unsur olarak görüyoruz. Bunu da yalnızca kendi ülkemizde değil ilk başta dost ve kardeş coğrafya ülkelerimizde benzer dönüşümü yaşatmayı ona vesile olmayı hedefliyoruz. Gayemiz bu. Nasıl ki Türkiye kendi Milli Teknoloji Hamlesini geliştirdiyse ve bu vizyonda ilerliyorsa o ülkelerde kendi ülkelerinin Milli Teknoloji Hamlelerini gerçekleştirecek ve bir anlamda da dünya da adaleti huzuru toplumun iyiliğini düşünen bu anlamda toplum yararına ürünler geliştiren doğacak yetişecek diye inanıyoruz. Bir Aziz Sancar bir Selçuk Bayraktar gençler arasından çıksa hem ülkemiz hem de dünya adına güzel günler bizi bekliyor diye düşüyorum” dedi.

TEKNOFEST’in Türkiye’nin her şehrinden oldukça yoğun talep gören bir festival olduğunun altını çizen Hıdır, "Bir yıl Anadolu’nun bir şehrinde bir yıl İstanbul’da düzenliyoruz. 2025 yılında Kıbrıs’ta Eylül ayı içerisinde de İstanbul’ da TEKNOFEST 2025’i düzenlemeyi planlıyoruz. 2025 yılı içinde düzenlemeyi planlıyoruz. Olabildiğince buradaki TEKNOFEST ruhunu heyecanını yalnızca o festivalin olduğu şehre değil çevre illere ve şehirlere de yaymayı arzuluyoruz. TEKNOFEST 2025 İstanbul’da da teknoloji yarışmalarımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hem Marmara Bölgesi’nin farklı şehirlerinde önemli teknoloji yarışmalarını bu şehirlerimiz ev sahipliği yapacak. Oradaki geçlerimiz toplumumuz bu heyecana ortak olacak diye düşünüyorum” dedi.