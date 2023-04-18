İsviçre’de açık artırmaya çıkarılan T-Rex cinsi dinazor iskeleti 6,2 milyon dolara alıcı buldu. Avrupa’da ilk kez T-Rex cinsi dinazor iskeleti açık artırmaya çıkarılmış oldu.

İsviçre’nin Zürih kentinde Koller Müzayede Evi tarafından Avrupa’da ilk kez T-Rex cinsi dinazor iskeleti açık artırmaya çıkarıldı. 11,6 metre uzunluğunda ve 3,9 metre yüksekliğindeki iskelet, “var olan en muhteşem T-Rex iskeletlerinden biri” olarak tanımlandı. 67 milyon yaşındaki dinazor iskeleti, 6,2 milyon dolara alıcı buldu.

Müzeyde evi, iskeletin şahıs tarafından satın alındığını ifade ederek, iskeletin Avrupa’da kalacağını aktardı.

Üç farklı dinazorun kemiklerinden oluşuyor

"293 Trinity" adlı iskeletin, 2008 ve 2013 yılları arasında ABD’nin Montana ve Wyoming’deki kazı alanlarında bulunan üç farklı T-Rex cinsi dinazorun kalıntılarının birleştirilerek oluşturulduğu ve 293 ayrı kemikten oluştuğu ifade edildi. Müzayedeye çıkarılan dinozor iskeletlerinin çoğu, kısmen kalıplardan oluşurken, 293 Trinity’nin yarısından fazlasının gerçek kemik olduğu aktarıldı.

İsviçre’deki Aathal Dinozor Müzesi’nden Dr. Hans-Jacob yaptığı açıklamada, "Dünyada sadece 20 veya 30 iyi T-Rex iskeleti var ve bu daha büyük ve daha iyi olanlardan biri" dedi.

"Çoğu müze, oligarkların ve süper zenginlerin zengin cepleriyle rekabet edemez”

Edinburgh Üniversitesi’nde bir dinozor uzmanı olan Prof. Steve Brusatte ise, söz konusu müzayedelere tepki göstererek, "Çoğu müze, oligarkların ve süper zenginlerin zengin cepleriyle rekabet edemez. Beni endişelendiren, bilimsel olarak çok değerli, eğitim ve halk katılımı için önemli olan bu çok nadir dinozor iskeletlerinin özel koleksiyoncuların kasalarında kaybolması, yani halka açık sergilenemeyecekleri" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz sene bir müzayedede, 25 milyon dolara alıcısı bulması beklenen bir T-Rex iskeleti, parçalarının nereden geldiğine dair şüphelerin ortaya çıkması üzerine açık artırmadan geri çekilmişti.