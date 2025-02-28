Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (ÇYGM) arasında imzalanan işbirliği protokolü ile sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yol haritasının belirlenmesi hedeflendi.

Bu kapsamda, Bilecik İl Müdürlüğü toplantı salonunda Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Programı çalışanlarına "Sıfır Atık ve Atığın Kaynağında Ayrıştırılması" konulu eğitim düzenlendi. Protokol, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) projeleri ile Vefa Programı’ndaki sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Eğitimde, katılımcılara atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi süreçleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitimin temel hedefi, 2025 Vefa programı kapsamında hizmet verilen hanelerde sıfır atık uygulamalarının hayata geçirilmesi.

Eğitim programına katılan çalışanlar, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi konusunda bilgilendirildi. Eğitimde, sıfır atık uygulamalarının önemi ve çevresel sürdürülebilirlik açısından sağladığı faydalar vurgulandı. Program sonunda katılımcılara sertifikalar dağıtıldı ve sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik öneriler paylaşıldı.

Bu işbirliği ve eğitim programları, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Protokolün ve eğitimlerin, topluma ve çevreye olumlu etkileri olacağına inanılıyor.