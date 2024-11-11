Syedra Antik Kenti’nde 1994-2022 yılları arasında yapılan kazı çalışmaları, araştırmalar, buluntular ve Syedra mimarisinin detaylarının yer aldığı Alanya ve bölge arkeolojisine önemli katkılar sağlayacak “Syedra 1-İsmail Karamut’a Armağan Kitabı”nın lansmanı gerçekleştirildi.

Syedra Antik Kenti’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesince (ALKÜ) yürütülen kazı çalışmaları sürerken, bilimsel verilerin gelecek nesillere aktarılması için bir kitap hazırlandı. “Syedra 1-İsmail Karamut’a Armağan Kitabı”nın tanıtımı antik kentte yapıldı.

“Arkeoloji bilimine ışık tutacak “

1994-2022 yılları arasında Syedra’da yürütülen kazı çalışmalarının mimari detaylarını ve elde edilen buluntuları ayrıntılı şekilde içinde barındıran kitaba ilgi yoğun oldu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, Seher Türkmen ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Ergürer’in editörlüğünü yaptığı kitap, Syedra’nın arkeolojik değerini bilimsel bir yaklaşımla gözler önüne seriyor. Kitapta 1994-2022 yılları arasında Syedra’da yürütülen kazı çalışmalarının mimari detaylarını ve elde edilen buluntular ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Syedra’da ilk defa düzenlenen bu kültürel etkinlik, aynı zamanda Antalya Kültür Yolu Festivali’nin bölgedeki antik kentlerin tanıtımına verdiği önemi vurgularken, kitabın turizme ve arkeoloji bilimine önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.

“Bilime ışık, turizme rehber olacak”

Syedra 1-İsmail Karamut’a Armağan Kitabı’nın tanıtım etkinliğinde konuşan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, kitabın her açıdan çok önemli olduğuna değindi. Alanya ve bölge tarihinin büyük bir hazine olduğuna dikkat çeken Kılıç, “Alanya’mızın tanıtımı için devletimiz ve şehrimizin yöneticileri ile ALKÜ olarak çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Syedra Antik Kenti ile ilgili yapılan çalışmaları ALKÜ Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan yakından takip ediyor ve çok önemsiyor. ALKÜ olarak Syedra Antik Kenti’nin tanımı için daha çok çalışacağız. Antik kentin kazı çalışmalarında ve kitabın ortaya çıkmasında emeği geçen başta Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Birol İnceciköz’e, Alanya Belediyemize, ALTAV’a, ALTİD’e, Alanya Müze Müdürümüz Seher Türkmen’e, Kazı Başkanımız Doç. Dr. Ertuğ Ergürer’e ve tüm ekibe teşekkür ederim” dedi.

Syedra Antik Kenti’ndeki hareketliliğin yakın zamanda daha da artacağını söyleyen Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Açıkalın, “Syedra Antik Kenti, günümüzde hakikaten gözbebeğimiz olarak parlıyor. Tarihe ışık tutan böyle bir kitabın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Alanya’da bir dönem Müze Müdürlüğü görevini yürüten ve Syedra kazı çalışmalarının başlamasına öncü olan Dr. İsmail Karamut, “1992 yılından bu yana devam eden Syedra Antik Kenti kazı çalışmalarında çok önemli buluşlara imza atıldı. Bu çalışmalar sayesinde Syedra Antik Kenti, Kilikya bölgesi ile Anadolu’nun en önemli antik kentlerinden oldu. Vefa duygusunun önemini bilerek benim için bir armağan kitabı hazırlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen de, kitabın büyük emekler karşılığında ortaya çıktığını belirterek, bilim camiasına hayırlı olmasını diledi.

“Syedra’da bir ilki gerçekleştirdik’’

Syedra’da böyle bir etkinliğin düzenlenmesiyle büyük gurur duyduklarını söyleyen Syedra Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, “Syedra’daki çalışmalar 2019 yılında benim başkanlığımda yapıldı ancak bu çalışmaların öncülüğü, Syedra’nın ilk kez adının duyurulması 1994-1999 yılları arasında Alanya Müzesi tarafından Dr. İsmail Karamut başkanlığında yürütülen çalışmalarla oldu. Arkeolojik çalışmalarda veriler ve bunların değerlendirilmesi çok önemli. O yıllarda büyük bir çalışma yapılmıştı ve bu malzemenin değerlendirilmesi, ilerideki çalışmalarımız için bize öncülük etmesi adına, 1994-1999 yılları arasındaki malzemeyi değerlendirmeye başladık. Bizim için de bu kitabı çıkarırken en anlamlı olan, o dönemin kazı başkanı olan İsmail Bey’e bu kitabı armağan etmek oldu. Bundan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kitabın tanıtımı gerçekleştirilerek, Syedra Antik Kenti ile detaylı bilgiler anlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve ALTAV Başkan Yardımcısı Abdurrahman Açıkalın, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Alanya’da bir dönem Müze Müdürlüğü görevini yürüten ve Syedra kazı çalışmalarının başlamasına öncü olan Dr. İsmail Karamut, Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen, Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı ALKÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergürer, ALKÜ Genel Sekreteri Onur Ocakdan, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, turizm sektörünün öncüleri ve vatandaşlar katıldı.