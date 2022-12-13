Üşümesin diye yaralanan sürücünün üzerine battaniye ile örttüler

Üşümesin diye yaralanan sürücünün üzerine battaniye ile örttüler

Mahalle ve köy muhtarları arasından yapılan seçimde, İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar heyete seçilirken, köy muhtarları arasından ise; Kınık Köyü Muhtarı Ahmet Sarı seçildi.

Bilecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın (SYDV) 2023 yılında görev alacak mütevelli heyetinin muhtar temsilcileri seçildi.

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