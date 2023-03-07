Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların oturulamayacak durumda olan evlerini yenisi ile değiştiren SYDV, ‘Barınma Projesi Programı’ çerçevesinde toplam 316 hanede yenileme ve onarım çalışması yaptı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların oturulamayacak durumda olan evlerini yenisi ile değiştiren SYDV, ‘Barınma Projesi Programı’ çerçevesinde toplam 316 hanede yenileme ve onarım çalışması yaptı.

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) oturulamayacak durumda olan, insan sağlığı açısından risk teşkil eden evlerde onarım çalışması yapıp ya da evleri yıkıp yenisini inşa ediyor. Bu anlamda Gazipaşa’da birçok çalışma gerçekleştiren SYDV, yeni bir ev onarım projesini hayata geçirdi. Gazipaşa’nın Zeytinada Mahallesi’nde ‘Barınma Projesi’ çerçevesinde bir ailenin evinde onarım çalışması tamamlandı. SYDV Müdürü Ali Rıza Büyükakça, Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şener’le birlikte aileyi ziyaret etti. Evde incelemelerde bulunan Büyükakça, evin aileye hayırlı olmasını dile getirdi.

316 hanede yenileme ve onarım yapıldı

Gazipaşa’da bugüne kadar 316 hanede yenileme ve onarım çalışması yapıldığını dile getiren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça, “Devletimizin sunduğu imkanları vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar ‘Barınma Projesi Programı’ bünyesinde 60 yeni evin yapımını tamamladık. 4 evde de inşa süreci devam ediyor. Bunun yanında 256 evde onarım çalışması gerçekleştirdik. 11 evde de onarım çalışmalarımız sürüyor. ‘Barınma Projesi Programı’ çerçevesinde toplam 316 hanede yenileme ve onarım çalışması yapıldı. 4 evde yenileme, 11 evde de onarım çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.