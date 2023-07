Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nde dereceye giren okul birincisi Ceyda Nur Akalın, okul ikincisi Mehlika Şeker ve okul üçüncüsü Halit Yılmaz’a ödül ve diplomaları düzenlenen törende verildi.

SYAL Okul bahçesinde düzenlenen törende bir araya gelen öğretmenler, öğrenciler ve veliler bu büyük coşkuya ortak oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla ile başlayan törenin, açılış konuşmasını yapan SYAL Okul Müdürü Ali Duran, kendilerini yalnız bırakmayan öğretmen ve misafirlere teşekkür ederek, dereceye giren öğrencilerini ve ailelerini kutladı. ‘’ Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesinden mezun olarak hayata ilk adımlarınızı atıyorsunuz, eğitim sürecinde sizlerle hep gurur duyduk. Bundan sonra da SYAL ailesinin birer üyesi olarak sizlerle gurur duymaya devam edeceğiz. Hayatta bazen düşeceksiniz, üzüleceksiniz. Ancak sabırlı, inançlı, ve dürüst olduğunuz sürece her zaman ayakta kalmaya devam edeceksiniz. Arkanızda her zaman güçlü bir aile olduğunu unutmayınız.’’ diyerek öğrencileri ve ailelerini emekleri için gönülden kutladığını belirtti. Konuşmasında Yırcalı ailesine de ayrıca değinen Ali Duran aynı zamanda bir eğitim gönüllüsü olan okulun hamisi Rona Yırcalı’ nın her zaman yanlarında olduğunu, maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemediğini söyleyerek, yeni SYAL’in yapımını üstlenen Yırcalı ailesine bir kez daha öğrenci ve veliler adına teşekkürlerini ifade etti.

32. Dönem mezunu 157 SYAL’li öğrenci diploma törenin ardından hep birlikte kep atarken, aile ve arkadaşlarıyla günün hatırasına bol bol fotoğraf çektirirken, okuldaki son günleri dolayısıyla doyasıyla gönüllerince eğlendiler.

Mezuniyet törenine, çocukların heyecanına ortak olmak için Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras, Karesi İçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, SYAL Mezunlar Derneği Başkanı Sedef Sever Yavuz, Okul Aile Birliği Başkanı Kerem Akkaya ve Yırcalı ailesini temsilen Atila Ağabeyoğlu ve Hüseyin Karaduman katılım gösterdi.