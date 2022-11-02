2020 yılında kurulan, SYAL-Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenen etkinlik tüm dönemlerden mezun öğrencilerin geniş katılımıyla gerçekleşti.

2020 yılında kurulan, SYAL-Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenen etkinlik tüm dönemlerden mezun öğrencilerin geniş katılımıyla gerçekleşti.

Düzenlenen yemekli buluşmada açılış konuşması yapan SYAL Mezunlar Derneği Başkanı Sedef Sever Yavuz, farklı kurum ve kuruluşlarda görev yapan, okulun ilk mezuniyet yılı olan 1991’den bu yana her yaştan SYAL’ linin bir araya gelmesini sağlayan bu organizasyonun, mezun öğrenciler arasındaki kalıcı bağın oluşturulmasında ve mezunlar ile iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesinde büyük önem taşıdığını belirtirken, okulun yıkılarak aynı yere 2. Kez yapımını üstlenen Rona Yırcalı’ya bu eseri tekrardan Türk Milli Eğitimine ve şehrimize kazandırdığı için teşekkürlerini ifade etti.

Başkan Yavuz, ayrıca, okul kütüphanesi için mezunların gerçekleştirdiği bağış kampanyasına destek olan herkese teşekkürlerini ifade ederken, bu yıl 92 öğrenciye burs desteği sağladıklarını belirtti.

Günün anısına, Yırcalı ailesi adına etkinlikte hazır bulunan Sırrı Yırcalı’ya da bir teşekkür plaketi takdim edildi. Mezunlar, gerek dönem arkadaşlarıyla, gerek diğer mezunlarla sohbet ederken okul yıllarına dair özlemlerini gidererek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.