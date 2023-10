Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 2.’sini gerçekleştireceği ‘Uluslararası Tarsus Festivali’ bünyesinde, Mersinli Ressam ve Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) üyesi Sema Tüfekçi'nin ikinci sergisi olan ‘Suyun Dansı’ resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sulu boya eserlerinden oluşan ‘Suyun Dansı’ resim sergisi, 14 Ekim’e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Mersin Güzel Sanatlar Akademisi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına Ressam Sema Tüfekçi ve yakınları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Kemal Zorlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kent Katılım Toplu Şube Müdürü Çağan Coşkuner ve sanatseverler katıldı.



“Sanat, duyguların aktarımıdır”

Serginin açılışında konuşan sanatçı Sema Tüfekçi, desteklerinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi ve TADEKA üyelerine teşekkür etti. Tüfekçi, “Bazen içim sıkılır, evde duramam, kendimi dışarı atmak isterim ve yürürüm. Güneşin doğuşunu ve batışını seyretmek, yağmur yağdığında toprağın kokusunu hissetmek, suyun şırıldayan sesini işitmek, dalgaların kumda yok oluşunu izlemek, bir çiçeği koklamak, derin sularda yüzmek, dans ve müzik beni rahatlatır ve huzur verir. Oysaki toprak yok oluyor. Asırlık ağaçlar kesiliyor, su kirleniyor. Küresel ısınma her şeyi değiştiriyor. İnsanlar zehirleniyor, çocuklar ölüyor. Doğadaki her türlü güzellik fırçanın konusu olduğu halde, yok olmaya doğru gidiyor. Bu da bana çok büyük bir acı veriyor” dedi. Sanatı kendi ifadeleriyle tanımlayan Tüfekçi, “Sanat, duyguların aktarımıdır. Doğadaki tüm renkler beni büyülüyor. Beni büyüleyen bu güzellikleri, sizlerle de paylaşmak istedim. Günlük hayatın sıkıntılarından biraz uzaklaştırıp, sizlere de bu güzel duyguları aktarabiliyorsam ne mutlu bana” şeklinde konuştu.



“Sanatçıların sanatseverlerle buluşmasını çok önemsiyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger ise Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür çalışmaları oldukça önemsediklerine değinerek, “Biz bu etkinliğin içerisinde yer alıyor olmaktan, destek vermekten dolayı çok mutluyuz. Sanatçılarımızın her şekilde desteklenmesini, şehrimizin bu kadar başarılı sanatçılarının da Mersinli sanatseverlerle buluşmasını çok önemsiyoruz. Buna özel bir hassasiyet gösteriyoruz. Bu anı yaşadığımız, Sema Hanım’ın bu güzel eserlerini izleyebilme şansımız olduğu için de çok mutluyum” dedi.

Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu ve Mersin’e Değer Katanlar Kurulunun, bu tür etkinliklerin hayata geçmesinde büyük rolü olduğuna da dikkat çeken Özdülger, “Kent Katılımı ve Sivil Toplum İlişkiler Şube Müdürlüğümüz, bu anlamda çok güzel çalışıyor. Onların da çok emeği var. Bu birlikteliği hep beraber yaşamak, Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu tür etkinliklerde sanatı, sanatçıyı destekleyen etkinliklerinde bir arada olduğuna şahit olmak, buna bizim vesile olduğumuzu görmek, bizi daha çok teşvik ediyor ve çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.



“Amacımız, kentin kültür-sanat politikalarını oluşturmada fikir sunmak”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Katılım Toplu Şube Müdürü Çağan Coşkuner de, “Hem TADEKA hem MEDEKA’nın ortak amacı, Mersin'in kültür ve sanat konusunda kent politikalarını oluşturma ile ilgili çok değerli fikirler sunmak. Bu fikirlerin de bu mekanlarda gerçekleştiğini görmek, bizler için çok gurur verici” dedi. Sergiye katılan sanatseverlerden Şengül Carus ise “Sema Hanım güzel fikirlerini ve hayata olan bakışını tablolarına yansıtmış. Bunu hepimizin bir şekilde görmesi ve bir şekilde yansıtması gerekiyor. Şu anda dünyamızın o kadar kötü bir evresini yaşıyoruz ki. Bence bu güzellikler orada açan bir çiçek. Bizim bunu büyütmemiz gerekiyor” diye konuştu.