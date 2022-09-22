Bursa’da aniden bastıran sağanak yağışla birlikte derelerin suyu yükseldi. Yükselen sulara baktığı sırada dengesini kaybederek dereye düşen Menderes Kahveci (52), incir ağacının dallarına tutunarak hayatta kaldı. Polis ekiplerinin uzattığı urgan ve merdivenle yukarı çekilen Kahveci, sağlık durumunda bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

Bursa’da aniden bastıran sağanak yağışla birlikte derelerin suyu yükseldi. Yükselen sulara baktığı sırada dengesini kaybederek dereye düşen Menderes Kahveci (52), incir ağacının dallarına tutunarak hayatta kaldı. Polis ekiplerinin uzattığı urgan ve merdivenle yukarı çekilen Kahveci, sağlık durumunda bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

Bursa’da sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Derelerdeki suyu debisi yükselirken, vatandaşlar ise ani yağmur sebebiyle ne yapacağını şaşırdı. Yükselen yağmur sularını izlerken dengesini kaybeden Menderes Kahveci (52) dengesini kaybederek dereye düştü. Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra incir ağacının dalına tutunarak kurtulan Kahveci, ne yapacağını şaşırdı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, esnaftan bulduğu ip ve merdiveni sarkıtarak Kahveci’yi kurtarmaya çalıştı.

Çok korktuğu gözlenen Kahveci, son bir cesaretle ipi tutarak uzatılan merdivenden tırmandı. Olayın nasıl olduğunu anlayamadığını belirten Kahcevi, bir sağlık sorunu olmadığını iletse de hazır bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi.