Giresun’un Yağlıdere ilçesinde 3.5 yıldır suya zam yapmayan ve KDV’yi de yüzde 8’den yüzde 1’e düşüren Yağlıdere Belediyesi, kasım ayı meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda meskenlerde suya yüzde 25 indirim yapma kararı aldı.

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde 3.5 yıldır suya zam yapmayan ve KDV’yi de yüzde 8’den yüzde 1’e düşüren Yağlıdere Belediyesi, kasım ayı meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda meskenlerde suya yüzde 25 indirim yapma kararı aldı.

Yağlıdere Belediye Meclisi, meskenlere ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere içme suyunda yaklaşık yüzde 25 oranındaki indirim kararını onayladı.

İçme suyu indiriminin halkın bütçesine bir nebze de olsa katkı sağlayacağını düşündüklerini belirten Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, “Alınan karar ilçemize hayırlı olsun. Katkılarından dolayı belediye meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.