Sivas’ta kuraklıktan etkilenen çobanlar suya ulaşmak için sürüleriyle birlikte her gün 15 kilometrelik mesafeyi toz bulutunun içerisinde kat etmek zorunda kalıyor.

Sivas’ta kuraklıktan etkilenen çobanlar suya ulaşmak için sürüleriyle birlikte her gün 15 kilometrelik mesafeyi toz bulutunun içerisinde kat etmek zorunda kalıyor.

Sivas’ın Deliilyas beldesinin 6 aydır yağış almaması hayvancılık sektöründe zorluklara neden oldu. Küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan sürü sahipleri beldelerinde bulunan çeşmelerin kurumasından dolayı her gün 15 kilometre yol kat ederek Altınyayla ilçesinde bulunan çeşmelere gidiyor. Arazinin susuz ve kurak olması nedeniyle sürülerin geçtiği yollardan adeta toz bulutu yükseliyor. Havaya kalkan toz bulutu içerisinde uzun mesafeler kat eden çobanlar ve hayvanlar ilginç görüntüler oluşturuyor. Deliilyas beldesinden sürüsünü sulamak için Altınyayla ilçesine giden İlhan Demirel, kuraklıktan dolayı zorluklar yaşadıklarını söyledi.

“Yağmur yağmadığı için tozlu yolculuk devam ediyor”

Demirel, tozlu yolculuğun hem kendilerini hem de hayvanları olumsuz yönde etkilediğini belirterek, “Bu tozlu yolculuğa çıkmak zorundayız. Çünkü yağmur yağmadığı için hayvanlarımız susuz kalıyor. 6 aydır köyümüze yağmur yağmadı. Köyümüzde su bulamadığımız için Altınyayla ilçesinin su çeşmelerine gidiyoruz. Bizim çeşmelerimiz hep kurudu. Hayvanlarımızı günlük 4 saat sabah 4 saatte akşam otlatıyoruz. Çoban bulmakta zorlanıyoruz, koyunların bakımı ve otlatmak zor oluyor. Bu toz bulutu uzaktan bakıldığında insanların dikkatini çekiyor ama uzaktan göründüğü gibi kolay değil. Bu tozlu yolculukta hem biz hem de hayvanlar rahatsız oluyor. Hasta oluyorlar ve öksürüyorlar. Bizim için sıkıntı ama dışarıdan görenlerin dikkatini çekiyor toz bulutu. Bu toz yüzünden hayvanlar hem çok susuyor hem de burunlarından kan geliyor. Bunun sebebi yağmurun yağmaması ve kuraklık. Her geçen sene daha kötüye gidiyoruz” şeklinde konuştu.