Suya dalabilen tek yırtıcı kuş olan balık kartalı Bilecik’te avcılar tarafından kanadından vuruldu.

Suya dalabilen tek yırtıcı kuş olan balık kartalı Bilecik’te avcılar tarafından kanadından vuruldu.

Bilecik’in İnhisar ilçesinde avcılar tarafından kanadından saçma ile vurulan ve yaralanan balık kartalı vatandaşlar tarafından bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar 16. Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri yaralı kartalı alarak, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Burada Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı tarafından tedavi edilen balık kartalı doğal ortama salınmak üzere Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Avcı, kartalın saçma ile kanadından vurulduğu, o bölgeyi ameliyatla aldıklarını ve kartalın sağlığına kavuştuğunu söyledi.