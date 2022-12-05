Sakarya’nın Akyazı ilçesinde SUV model araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde SUV model araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-140 Kara yolunun Batakköy Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında M.S. idaresindeki 23 DY 600 plakalı Tofaş marka otomobil ile S.E. yönetimindeki 41 AGF 618 plakalı Dacia marka SUV model araç çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan Fatma S. ve Medine S., ile SUV model araçta bulunan bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.