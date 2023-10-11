Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, direksiyon başına geçerek Suudi mevkidaşına Ankara caddelerinde Togg deneyimi yaşattı.

Bakan Uraloğlu, mevkidaşı Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh Bin Nasser Bin Alali Aljasser’ı bakanlıkta ağırladı. Görüşmede Türkiye’nin ulaşım alanında birçok başarılı projeye imza attığı kaydedildi. Hayata geçirilen ve yapımına devam edilen tüm projelerin çevreci bir yaklaşımla ele alındığı vurgulandı. Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un da bu yaklaşımla üretildiği konuk bakana iletildi.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’a Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg’u hediye ettiğini de hatırlatarak, Suudi mevkidaşı Aljasser’a Togg’u deneyimlemeyi teklif etti. İki bakan, ilk olarak Bakanlık önünde Togg T10X aracını inceledi. Daha sonra şoför koltuğuna geçen Bakan Uraloğlu, Suudi Bakan Aljasser’a Ankara caddelerinde Togg deneyimi yaşattı. Milli ve yerli otomobili deneyimleyen konuk bakan, Togg’un performansından memnun kalarak, tam not verdi.