Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump’ı telefonla arayarak seçim zaferini tebrik etti.

ABD’de düzenlenen başkanlık seçimini kazanan Donald Trump’ı dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi Reema Bandar Al-Saud, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump’ı telefonla arayarak seçim zaferini tebrik ettiğini bildirdi. Al-Saud, Selman’ın görüşmede, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki tarihi ilişkiyi de vurgu yaptığını belirtti.