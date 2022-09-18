İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir kaynağa dayandırılan haberlerde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için yarın yapılacak olan cenaze törenine katılmayacağı ifade edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir kaynağa dayandırılan haberlerde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için yarın yapılacak olan cenaze törenine katılmayacağı ifade edildi.

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’in 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yarın düzenlenecek olan cenaze töreni için aralarında ABD Başkanı Joe Biden’ın da bulunduğu dünyanın dört bir yanından liderler İngiltere’ye gelmeye devam ediyor. Tartışmalı isimler arasında yer alan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ise Kraliçesi II. Elizabeth için yarın yapılacak olan cenaze törenine katılmayacağı ifade edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir kaynağa dayandırılan haberlerde, Selman’ın yerine Suudi Arabistan’ı temsilen 2018’den bu yanan kabinede yer alan Prens Turki bin Muhammed el Suud’un katılacağı aktarılarak, değişikliğin Suudi Arabistan tarafından yapıldığı belirtildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018 yılında öldürülmesi nedeniyle Selman, cenaze törenine katılıp katılmayacağı merak edilen tartışmalı isimler arasında yer alıyordu.