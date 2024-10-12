Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, doğal güzelliğiyle bilinen Suuçtu Şelalesi sonbaharda renk cümbüşüyle adeta görsel bir şölen sunuyor.

Mustafakemalpaşa’ya 18 kilometre uzaklıkta bulunan ve 38 metre yükseklikten dökülen doğa harikası şelale, ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

Sonbahar ile orman içi patika yolların yanı sıra Suuçtu Şelalesi’nden akan suyla buluşan kırmızı yapraklar ile yeşil tonlarını her mevsim koruyan bitkiler, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor. Sonbaharın güzelliğinde huzur bulmak isteyen yerli ve yabancı turistler ise onlarca tonu içerisinde barındıran yapraklar içinde yürüyüş yaparken fotoğrafçılar da o anları ölümsüzleştiriyor.