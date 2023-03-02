Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, Adana Havalimanı ve İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı’ndan depremlerden etkilenen iller için gönderilen yardımların AOSB’deki 15 bin metrekarelik depoda toplandığını söyledi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, Adana Havalimanı ve İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı’ndan depremlerden etkilenen iller için gönderilen yardımların AOSB’deki 15 bin metrekarelik depoda toplandığını söyledi.

Sanayi Bakanlığının koordinatörlüğünde deprem bölgesindeki her kente yönetim kurulundan bir kişi görevlendiren OSBÜK yönetimi, bu çerçevesinde Adana Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek, bugüne kadar yapılan incelemeleri ve hazırlanan raporları değerlendirdi. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, Yönetim Kurulu Üyeleri ve TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, AOSB’yi ziyaretlerinde; Adana OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından konuk edildi. Kütükçü, deprem anından itibaren bölgenin yaralarını sarmak için sahada önemli çalışmalar yapan Adana OSB Başkanı Bekir Sütcü ile yönetimine teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ta Koordinatör Başkan olarak incelemelerde bulunan ve şehirdeki tüm OSB’lerde durum tespitleri yapan OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü’den bölge ve Kahramanmaraş’taki son duruma ilişkin bilgi alan Memiş Kütükçü, üretimin devamının önemine dikkati çekti. Kütükçü, Türkiye’deki OSB’ler ile depremden etkilenen illerdeki OSB’leri eşleştirerek "Kardeş OSB’ler” uygulaması başlattıklarını, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bu zor günlerin üstesinden gelineceğine inandıklarını ifade etti.

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Adana OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü ise öncelikle Adana OSB’deki duruma ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Sütcü, bölgenin depremden fiziki olarak etkilenmediğini belirterek, 500’e yakın sanayi kuruluşunun hiçbirinden depremde zarar gördüklerine yönelik başvuru gelmediğini ifade etti. Sütcü, bazı sanayicilerin depremden etkilenen ve evleri hasar gören çalışanlarıyla ailelerini tesislerinde ağırladıklarını söyledi.

Sütcü, depremlerin ardından yurt içinde toplanan ve dünyanın birçok ülkesinden afetzedelere gönderilen yardımların dağıtımının yanı sıra Adana Havalimanı ve İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığından depremlerden etkilenen iller için gönderilen yardımların AOSB’deki 15 bin metrekarelik depoda toplandığını ifade etti. “Allah milletimize böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. Kaybedilen canların telafisi yok ancak, geride kalanların yaralarını sarmak hepimizin insanlık görevidir” diyen AOSB Başkanı Bekir Sütcü, şunları söyledi:

“Depremin ilk gününden itibaren AOSB’mizde de yoğun bir çalışma başlattık. Öncelikle bölgemiz imkanlarıyla temin ettiğimiz yardım tırlarını yola çıkardık. Sanayicilerimize duyuru yaparak yardımda bulunmak isteyen sanayicilerimiz ve çalışanlarının bizimle irtibata geçmesini istedik. Sağ olsunlar bu çağrımız yerini buldu. Katkıda bulunan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerek AOSB’miz gerekse bölgemizdeki sanayicilerimiz tarafından hazırlanan yardım tırlarını Adana Valiliğimizin koordinasyonunda peş peşe ihtiyaç duyulan bölgelere gönderdik ve halen bu çalışmalarımız devam etmektedir.”

Kahramanmaraş OSB’lerindeki tespitler

Kahramanmaraş’taki incelemeleri çerçevesinde, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Kahramanmaraş Ticaret Borsası yöneticileriyle görüşmelerinin olduğunu belirten Başkan Sütcü, Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikaların üçte birinin, OSB’si bulunmayan Pazarcık’ta ise sanayi kuruluşlarının neredeyse tamamında hasar olduğunu bildirdi. Sütcü, Kahramanmaraş’ın merkez OSB’sinde fiziki olarak çok büyük yıkımlar olmadığını ancak, Gaziantep yolu üzerindeki sanayi kuruluşlarında hasarlar bulunduğunu ifade etti.

Başkan Sütcü, depremden en fazla zarar gören illerin başında yer alan Kahramanmaraş’ta en elzem ihtiyacın kalifiye elemanların kente dönmesini sağlamak için kalıcı konutları yapılıncaya kadar barınabilecekleri konteyner kent kurulması olduğunu kaydetti. Sütcü, Bakanlığın izni ve devlet kurumları ile yaptıkları işbirliği doğrultusunda OSBÜK koordinatörlüğünde depremden birinci derece etkilenen illere konteyner temin etme çabalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.