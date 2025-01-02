Dünya genelinde süt üreticilerinin en büyük sorunlarının başında yer alan ve süt hayvanlarının memelerinde yaşanan mastitist sorunun çözümü için ADÜ Teknokent’te faaliyetlerini sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge ekibi sevindiren bir çalışmaya imza attı. Yaklaşık 20 yıldır çalışmalarını sürdüren ve bugüne kadar 18 patente imza atan Karya Farma, mastitist sorununa karşı hazırladıkları doğal tedavi yönteminden olumlu sonuç aldıklarını açıkladı.

Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık HBX-2371 formülasyonu ile süt hayvanlarında sıkça görülen meme hastalığı mastitiste karşı doğal ve etkili bir tedavi yöntemi sunduklarını kaydetti. Uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmaları sonucu aldıkları neticenin hem kendilerini hem de camiayı mutlu ettiğini belirten Başlık, hem hayvancılıktaki ekonomik kayıpları azaltmayı hem de sürdürülebilir tarım politikalarını desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Mastitist tedavisine yönelik bu özel formülün sektöre ciddi katkı sağlayacağı gibi süt hayvanların yaşam kalitesini de arttıracağını kaydeden Başlık, “Zeytin ve incir yaprağı özleri, arı ürünleri gibi tamamen doğal içeriklerle geliştirilen HBX-2371, antibiyotik kullanımını azaltarak hem hayvan sağlığını hem de çevreyi korumayı hedefliyor. Bilimin ve emeğin birleşimiyle ürettiğimiz HBX-2371, hayvan refahı ve süt kalitesini artırarak tarım sektörüne değer katacağına inanıyoruz” dedi.

“Uygulamayı kullanan üreticiler olumlu sonuç aldıklarını belirterek teşekkür etti”

Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi Çayyüzü bölgesinde süt hayvancılığı yapan üretici İlyas Gedik, HBX-2371 mastitist tedavisinde uyguladığını ve hızlı bir şekilde olumlu sonuç aldığını belirterek “Mastitist bizim için büyük bir sorundu. HBX-2371’in doğal içeriği ve hızlı tedavi etkisi, hem hayvanlarımızın sağlığını korudu, hem de hastalık dolayısıyla süt üretiminde verim kaybını ortadan kaldırdı. Antibiyotik kullanımı olmadan böyle bir sonuç almak bizi çok mutlu etti” diyerek Karya Farma’ya yeni çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Klinik çalışmalarında da başarılarını kanıtladıklarını belirten Hakan Başlık ise HBX-2371’in saha testlerinde, akut mastitist vakalarında yüzde 85 oranında iyileşme sağladığını ve subklinik mastitist durumlarında somatik hücre sayısının yüzde 70 oranında azaldığının rapor edildiğini söyledi.

Karya farma Kurucusu Hakan Başlık, ilerleyen dönemlerde bu ürünün farklı hayvan türlerinde de kullanımı için saha çalışmalarını genişleteceklerini belirtti.